Iran non si placa la tensione | Teheran dichiara forze navali e aeree europee organizzazioni terroristiche

L’Iran ha definito le forze navali e aeree europee “organizzazioni terroristiche” dopo che il Consiglio Europeo ha inserito i Pasdaran nella lista nera. La decisione iraniana risponde alle accuse di minaccia alla sicurezza e alle attività militari nelle acque internazionali. Il ministro degli Esteri sostiene che questa mossa viola i principi dell’ONU e aumenta la tensione tra l’Iran e l’Europa. La situazione resta calda e senza segnali di distensione imminente.

Tensioni e venti di guerra continuano a spirare sul fronte mediorientale. L’Iran ha designato le “forze navali e aeree” degli Stati membri dell’Unione Europea come organizzazioni terroristiche. La scelta arriva in risposta a quella che il Paese definisce una decisione “illegale e ingiustificata” adottata del Consiglio europeo che, giovedì scorso, ha inserito il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nella lista delle organizzazioni terroristiche. La risoluzione ha attuato l’intesa raggiunta dal Consiglio Affari Esteri il 29 gennaio. “La decisione dei governi dell’UE è contraria ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite”, accusa il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una dichiarazione citata dall’agenzia Irna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

