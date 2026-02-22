Iran | inizio marzo nuovo tavolo con Usa

Un alto funzionario iraniano conferma che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare riprenderanno all’inizio di marzo, dopo una pausa. La discussione si concentrerà su un accordo temporaneo, mentre le parti discutono ancora sui dettagli per revocare le sanzioni statunitensi. Iran e Usa mantengono posizioni distanti su come limitare il programma nucleare e sui passaggi necessari per un’intesa. Le parti si preparano a nuovi incontri per trovare un punto di incontro.

17.30 Previsti per inizio marzo nuovi colloqui indiretti Usa-Iran sul programma nucleare di Teheran. Lo ha detto all' agenzia di stampa Reuters un alto responsabile iraniano, secondo cui è possibile giungere a un'intesa provvisoria Iran e Usa hanno opinioni divergenti su portata e meccanismo per revocare le sanzioni Usa in cambio di limitazioni al programma nucleare di Teheran.L'Iran potrebbe accettare di esportare parte del proprio uranio arricchito ma vuole che gli Usa gli riconoscano il diritto all'arricchimento pacifico.