Iran | tavolo con Usa?Persa fiducia ma

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha detto alla CNN di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner per i negoziati. Secondo lui, senza questa fiducia, è difficile avviare un dialogo serio. La frase di Araghchi mette in evidenza come i rapporti tra i due paesi siano ancora tesi, anche se ci sono stati alcuni segnali di apertura. Per ora, sembra difficile immaginare un tavolo di trattative rapidi.

Parlando alla CNN, il ministro iraniano degli Esteri Araghchi ha dichiarato di aver "perso fiducia negli Stati Uniti come partner per i negoziati,purtroppo" Per avviare un dialogo significativo, ha aggiunto, è necessario superare questa profonda mancanza di fiducia. Attualmente, Paesi amici dell'Iran nella regione fanno da intermediari. Le parole di Araghchi,dopo che il presidente Trump ha espresso la disponibilità Usa a trattare.Al lavoro, secondo Axios, Turchia, Egitto e Qatar.

