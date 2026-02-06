Nucleare Iran in Oman tavolo con Usa

In Oman, Iran e Stati Uniti si incontrano oggi per discutere del programma nucleare di Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, arrivato nella notte con altri diplomatici, ha scritto su X che l’Iran partecipa alla trattativa con attenzione, ricordando bene quanto accaduto nell’anno passato.

7.00 In vista dell'incontro di oggi in Oman tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, il ministro degli Esteri Araghchi, arrivato nella notte con diversi diplomatici iraniani,scrive su X che l'Iran entra nella trattativa "con gli occhi aperti e un ricordo saldo dell'anno trascorso". "Ci impegniamo in buona fede,fermi sui nostri diritti" "Gli impegni devono essere onorati", ha scritto. "Parità di diritti, rispetto reciproco e interesse reciproco non sono retorica: sono un dovere e i pilastri di un accordo duraturo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha detto alla CNN di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner per i negoziati.

Nucleare, al via i colloqui in Oman: l'ombra della tensione sui negoziati USA-IranWhitkoff e Jared Kushner incontrano il ministro Araghchi. Washington punta a un accordo globale su atomo e missili, ma Teheran blinda le sue linee rosse ... msn.com

Iran e Usa: colloqui in Oman per il nucleare e la stabilità regionaleOggi, 6 febbraio, si svolgono a Muscat, Oman, i tanto attesi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Questo incontro giunge dopo giorni di tensione e incertezze, culminati in un clima di guerra imminente. No ... notizie.it

Si apre il vertice USA-Iran ma incubo nucleare e fronti di guerra sono sempre aperti. E poi trionfa il relativismo assoluto, le ingerenze internazionali sono sgradite a Teheran come in Svizzera. Quelle della diplomazia sono solo parole Il corsivo di Battista Falc facebook

I colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti "sono programmati per venerdì intorno alle 10 del mattino a Muscat": lo ha scritto su X il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi #ANSA x.com