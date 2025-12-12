Russia Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in Turkmenistan

Venerdì ad Ashgabat, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a un forum internazionale durante il quale ha incontrato i leader di Iran e Turkmenistan. In incontri bilaterali, si sono affrontate questioni di cooperazione e relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti, evidenziando l'importanza delle alleanze regionali in un contesto geopolitico in evoluzione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto venerdì colloqui bilaterali con l' Iran e il Turkmenistan a margine di un forum internazionale ad Ashgabat. Il vertice si è tenuto nella capitale del Turkmenistan per celebrare i 30 anni di neutralità ufficiale del Paese. Nel suo incontro col presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian Putin ha sottolineato il successo della cooperazione bilaterale in vari campi e ha ribadito il sostegno della Russia all'Iran sulla scena internazionale, ricevendo il ringraziamento del leader iraniano.

