Russia Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in Turkmenistan

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì ad Ashgabat, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a un forum internazionale durante il quale ha incontrato i leader di Iran e Turkmenistan. In incontri bilaterali, si sono affrontate questioni di cooperazione e relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti, evidenziando l'importanza delle alleanze regionali in un contesto geopolitico in evoluzione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto venerdì colloqui bilaterali con l’ Iran e il Turkmenistan a margine di un forum internazionale ad Ashgabat. Il vertice si è tenuto nella capitale del Turkmenistan per celebrare i 30 anni di neutralità ufficiale del Paese. Nel suo incontro col presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian Putin ha sottolineato il successo della cooperazione bilaterale in vari campi e ha ribadito il sostegno della Russia all’Iran sulla scena internazionale, ricevendo il ringraziamento del leader iraniano. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

russia putin incontra presidenteRussia, Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in Trukmenistan - (LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto venerdì colloqui bilaterali con l'Iran e il Turkmenistan a margine di un forum ... stream24.ilsole24ore.com

russia putin incontra presidenteUcraina-Russia, Putin incontra Witkoff e Kushner - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. ilroma.net

russia putin incontra presidente iran pezeshkian in turkmenistan

© Lapresse.it - Russia, Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in Turkmenistan

Putin incontra l’inviato di Trump al Cremlino: quinta visita di Witkoff in Russia nel 2025

Video Putin incontra l’inviato di Trump al Cremlino: quinta visita di Witkoff in Russia nel 2025