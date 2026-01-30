Iran la Ue inserisce i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche

La Ue ha deciso di inserire i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche. La notizia arriva dopo settimane di pressioni e dibattiti, anche in Italia. La decisione sorprende molti, perché nessuno si aspettava un passo così rapido. Ora i Pasdaran sono ufficialmente considerati un gruppo terroristico dall’Unione Europea.

I Pasdaran entrano nella lista dei terroristi Ue. La decisione, che anche l'Italia aveva caldeggiato negli ultimi giorni, non era prevista in tempi brevi. Il pressing americano, con il recente dispiegamento navale nell'Oceano indiano, oltre a quello della società civile e del Parlamento europeo, deve aver fatto cadere le ultime reticenze tra i 27, della Francia e della Spagna, e di chi sosteneva sufficiente l'attuale regime di sanzioni individuali. "La repressione non può restare senza risposta. I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena preso la decisione cruciale di designare la Guardia Rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica.

