Iran | forze aeree e navali Ue terroriste

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che le forze navali e aeree dell’Unione Europea sono organizzazioni terroristiche. Questa decisione deriva da recenti esercitazioni militari congiunte tra alcuni paesi europei nel Golfo Persico. Teheran considera queste attività come una minaccia alla propria sicurezza nazionale. La mossa ha già scatenato reazioni nel continente e potrebbe influenzare i rapporti diplomatici tra Iran e Europa. La questione resta molto calda nel panorama internazionale.

L’Iran risponde all’Ue: “Per noi i vostri eserciti sono forze terroristiche”L’Iran non ci sta e risponde duro all’Unione Europea.

Iran, Trump dopo le schermaglie navali voleva abbandonare i colloqui – La direttaDopo le tensioni nello Stretto di Hormuz, Donald Trump avrebbe deciso di lasciare perdere i colloqui con l’Iran.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Iran, media: Esercito Usa in posizione per l’attacco. È il maggior schieramento aereo dall’invasione dell’Iraq del 2003Forze statunitensi massicciamente dispiegate in Medio Oriente, Trump potrebbe attaccare l'Iran già questo fine settimana ... ilfattoquotidiano.it

