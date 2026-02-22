Iran contro USA e UE il messaggio fa paura | Le loro forze navali e aeree sono organizzazioni terroristiche

Il governo iraniano ha dichiarato che le forze navali e aeree di USA e UE sono organizzazioni terroristiche, attribuendo loro azioni militari recenti come motivazione. Questa decisione sorprende, considerando le tensioni crescenti tra le parti negli ultimi mesi. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari straniere minacciano la sicurezza regionale. La mossa potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali e aumenta la pressione diplomatica tra Teheran e le potenze occidentali.

Il governo iraniano ha formalizzato una decisione di portata storica: le forze navali e aeree degli Stati Uniti e dei Paesi membri dell’Unione europea sono state ufficialmente classificate come organizzazioni terroristiche. Non si tratta di una dichiarazione improvvisata. Dietro c’è una legge approvata nel 2019, voluta proprio per rispondere alla designazione americana delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, il corpo d’élite dell’esercito iraniano, come gruppo terroristico. Quel testo prevedeva misure speculari contro chiunque avesse allineato la propria posizione a quella di Washington. bandiera iraniana arruffata (fonte: FreePik) Il 29 gennaio 2026, il Consiglio Affari Esteri dell’UE ha fatto esattamente questo, raggiungendo un accordo politico per inserire le Guardie Rivoluzionarie nell’elenco dei soggetti terroristici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Iran contro Ue e Usa: Teheran dichiara le forze navali e aeree europee “organizzazioni terroristiche”Il governo iraniano ha inserito le forze navali e aeree dell’Unione europea nella lista delle organizzazioni terroristiche, a causa della decisione di qualificare le Guardie Rivoluzionarie come gruppi terroristi.

Iran, forze navali e aeree Ue designate come organizzazioni terroristicheL’Iran ha inserito le forze navali e aeree degli Stati europei tra le organizzazioni terroristiche, dopo aver definito ingiustificata la recente decisione del Consiglio europeo.

