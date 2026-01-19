Prende a pugni 86enne a San Ferdinando di Puglia e la rapina poi si presenta in caserma | arresto lampo

A San Ferdinando di Puglia, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rapinato un’anziana di 86 anni, colpendola con un pugno. L’individuo si è successivamente presentato spontaneamente in caserma. L’arresto è stato possibile grazie alle immagini di sorveglianza e ai dettagli raccolti durante le indagini, che hanno consentito di identificare e fermare rapidamente il responsabile.

Eseguito un arresto per rapina a San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani). Un uomo è stato fermato con l’accusa di aver aggredito e derubato una donna di 86 anni in pieno giorno. L’operazione è stata resa possibile grazie alle immagini di videosorveglianza e alla tempestiva azione delle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia. La dinamica della rapina Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 4 ottobre 2025 in via Sapienza, nel comune di San Ferdinando di Puglia. La vittima, una donna di 86 anni, stava rientrando a casa quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo che, senza esitazione, le ha sferrato un pugno alla testa per strapparle la borsa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

