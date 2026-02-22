Investita sulle strisce 58enne finisce in ospedale

Una donna di 58 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Roma a Pravisdomini. L’incidente si è verificato sabato sera alle 20, quando un'auto non è riuscita a frenare in tempo. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e raccoglie le testimonianze dei presenti.

L'episodio si è verificato nella serata di sabato 21 febbraio a Pravisdomini. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso Una donna 58 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un automobilista a Pravisdomini. Il fatto è successo nella serata di sabato 21 febbraio intorno alle 20 in via Roma. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende la 58nene stava attraversando le strisce pedonali quando è stata colpita da un conducente di 44 anni lungo il tragitto. A seguito dell'impatto, è scattata immediatamente la richiesta di aiuto. La segnalazione, dal Nue112, è stata poi inoltrata alla Sores che si è occupata di inviare sul posto un’ambulanza, l’automedica e, data la gravità dell'incidente, l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

