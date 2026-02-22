intossicati nel bed and breakfast turisti ricoverati con strani giramenti di testa

Due turisti di Padova sono stati ricoverati nel pomeriggio dopo aver accusato forti giramenti di testa. La causa sembra essere un’intossicazione alimentare avvenuta nel bed and breakfast nel centro della città. I visitatori si sono sentiti male subito dopo aver consumato la colazione. I sanitari intervenuti hanno diagnosticato loro un’intossicazione e li hanno trasferiti in ospedale per accertamenti. La polizia ha avviato controlli sulla struttura.

La Spezia, 22 febbraio 2026 – La vacanza in città ha rischiato di trasformarsi in un dramma per due turisti cinquantenni di Padova che hanno scelto di alloggiare in un bed and breakfast nel centro. L’altra sera dopo essere la cena e una passeggiata la coppia è rientrata intorno a mezzanotte nell’alloggio che aveva preso in affitto per trascorrere il fine settimana. Ma qualcosa non ha funzionato nell’impianto di riscaldamento della struttura. Uno degli ospiti infatti ha accusato strani giramenti di testa e ha chiesto aiuto. E’ scattata immediatamente la richiesta di intervento dei soccorsi al 118 e sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morte nel bed&breakfast in centro. Il volo dal quarto piano l’uomo in fuga, l’ipotesi di omicidioNel cuore della città, si indaga sulla morte di un uomo romeno di 54 anni, avvenuta ieri alle 18 in un bed&breakfast.

Bed and breakfast con abusi a San Gregorio Armeno e ai Decumani, multe e denunce della polizia localeA Napoli, i controlli della polizia locale sui bed and breakfast nelle zone di San Gregorio Armeno e dei Decumani hanno portato a sanzioni e denunce.

