Bed and breakfast con abusi a San Gregorio Armeno e ai Decumani multe e denunce della polizia locale

A Napoli, i controlli della polizia locale sui bed and breakfast nelle zone di San Gregorio Armeno e dei Decumani hanno portato a sanzioni e denunce. Le verifiche riguardano soprattutto le attività abusive e le violazioni delle normative urbanistiche e di sicurezza. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le regole per garantire un’offerta turistica legale e sostenibile nel centro storico della città.

