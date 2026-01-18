Bed and breakfast con abusi a San Gregorio Armeno e ai Decumani multe e denunce della polizia locale
A Napoli, i controlli della polizia locale sui bed and breakfast nelle zone di San Gregorio Armeno e dei Decumani hanno portato a sanzioni e denunce. Le verifiche riguardano soprattutto le attività abusive e le violazioni delle normative urbanistiche e di sicurezza. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le regole per garantire un’offerta turistica legale e sostenibile nel centro storico della città.
Controlli sui B&B a Napoli nelle strade dei Decumani. Multe e denunce tra San Gregorio Armeno e vico Purgatorio ad Arco, dove c'è la chiesa delle "Capuzzelle". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Al via la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno e ai Decumani: l'edizione 2025 è dedicata a James Senese
Oltre 200 incidenti, 73 denunce di reato e quasi 50mila multe stradali: i numeri della Polizia Locale a Cervia
La Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli nelle aree urbane, costiere e commerciali, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica. In totale, sono stati registrati oltre 200 incidenti, 73 denunce di reato e quasi 50.000 multe stradali, grazie a un’attenta attività di pattugliamento e vigilanza. Questi dati testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine e la legalità sul territorio.
COSA SUCCEDE A PAVULLO ® | Smaltiti gli abusi alimentari delle vacanze - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.