Intervento ai guardrail casello di Modena Nord chiuso per una notte

Un intervento ai guardrail ha causato la chiusura notturna del casello di Modena Nord. La decisione deriva dalla necessità di permettere ai tecnici di effettuare lavori di manutenzione sulla barriera di sicurezza. La chiusura si svolge tra le 22 e le 6, creando disagi ai viaggiatori in transito sulla A1 Milano-Napoli. Le autorità hanno consigliato percorsi alternativi per evitare lunghe code e ritardi. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo.

Lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza in programma tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio. Entrate e uscite bloccate in modalità alternata Attenzione ai disagi per chi viaggia in autostrada all'inizio della prossima settimana. Sulla A1 Milano-Napoli è infatti in programma la chiusura notturna della stazione di Modena Nord, un provvedimento tecnico reso necessario per consentire agli operai di effettuare alcuni importanti lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo lo svincolo. L'intervento comporterà lo stop al traffico sia in ingresso che in uscita dal casello, che avverrà in modalità alternata. Mentre il resto d'Italia ha scoperto il balsamico negli ultimi decenni, Modena lo stava già fermentando nel 1598. In provincia di Modena, nord della regione, esiste un processo enogastronomico rimasto intatto da oltre 400 anni. #ViabilitàMO #29gennaio #autostrada Sulla #A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21.00 di giovedì 29 alle 5.00 di venerdì 30 gennaio, chiusa la stazione di Modena Nord, in entrata, in entrambe le direzioni, Bologna e Mil