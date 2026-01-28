Modena Nord casello chiuso nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio

Questa notte, il casello di Modena Nord sulla A1 è stato chiuso per lavori di manutenzione. La chiusura è iniziata giovedì alle 21 e si è protratta fino alle 5 di venerdì 30 gennaio. Durante questo periodo, nessuno poteva entrare o uscire dal casello in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. La strada è rimasta deserta, creando qualche disagio ai viaggiatori in transito.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di Modena Nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita, provenendo da entrambe le provenienze, Bologna e Milano, in.

