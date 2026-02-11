Dumfries è tornato ad allenarsi con il Bodo Glimt ad Appiano Gentile. L’esterno ha partecipato a parte dell’allenamento insieme ai compagni, segnando un passo avanti nel suo percorso di recupero. La presenza sul campo fa ben sperare per il suo rientro in squadra.

Inter News 24 Dumfries torna in campo ad Appiano Gentile svolgendo parte dell’allenamento con i compagni. Il percorso di recupero in casa nerazzurra segna una tappa fondamentale. Dopo i rientri di Nicolò Barella, dinamico cursore di centrocampo e colonna della Nazionale, e di Hakan Calhanoglu, il metronomo turco specialista dei calci piazzati, oggi è stato il turno di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, laterale di spinta noto per la sua fisicità prorompente, ha finalmente riassaporato il terreno di gioco svolgendo una parte della seduta insieme al resto del gruppo. Il calciatore era reduce da un pesante infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un delicato intervento chirurgico e a un lungo stop forzato durato diversi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries torna in campo: l’esterno vede il rientro con il Bodo Glimt -FOTO

Dumfries si muove in fretta per tornare presto disponibile.

