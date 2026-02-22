Inter altra furbata di Bastoni | il gesto che scatena le polemiche in vista del derby

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter nato nel 1999, ha scelto di farsi ammonire volontariamente durante la partita contro il Lecce, provocando forti reazioni. La sua mossa mira a evitare un cartellino che avrebbe potuto influenzare la sua presenza nel prossimo derby. L’episodio ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che criticano la strategia del giocatore. La situazione resta sotto osservazione in vista della sfida decisiva.

Nella giornata di ieri (21 febbraio), Bastoni è sceso in campo contro il Lecce. Prima presenza in campionato dopo la famosa simulazione di Inter-Juventus. il pubblico del Via del Mare lo ha accolto con una bordata di fischi, da quando è sceso in campo fino alla sostituzione, arrivata all'88' minuto. Bastoni si è reso subito protagonista di un altro episodio discutibile. Nel finale della sfida contro il Lecce, il difensore nerazzurro si è fatto ammonire di proposito. Il motivo? Scontare la diffida prima del derby contro il Milan, in programma l'8 marzo. Dopo il cartellino giallo ricevuto in Inter-Juventus, al centrale azzurro bastava un'ammonizione per essere squalificato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Inter: Marotta difende Bastoni dalle critiche e minimizza le polemiche su Saviano e l’arbitraggio nel derby d’Italia.Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha deciso di uscire in difesa di Bastoni dopo le polemiche scatenate dalle critiche ricevute, anche ignorando le dichiarazioni di Saviano sul fallo nel derby d’Italia.

Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” e scatena polemiche dopo il ko contro Simone InzaghiDopo la sconfitta contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, Cristiano Ronaldo ha compiuto un gesto che ha suscitato discussioni: ha mimato il “furto” durante i minuti finali del match.

