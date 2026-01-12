Cristiano Ronaldo mima il gesto del furto e scatena polemiche dopo il ko contro Simone Inzaghi
Dopo la sconfitta contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, Cristiano Ronaldo ha compiuto un gesto che ha suscitato discussioni: ha mimato il “furto” durante i minuti finali del match. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi, aprendo un dibattito sulle reazioni degli atleti in situazioni di sconfitta. La scena si inserisce in un contesto di tensione tra le due squadre e ha generato diverse interpretazioni.
Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” dopo la sostituzione e scatena polemiche nei minuti finali del match che l’Al Nassr ha perso contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
