L' intelligenza artificiale alla Chirurgia ortopedica dell' Angelo

L'Ortopedia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, sotto la guida del dottor Alberto Ricciardi, ha avviato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la precisione degli interventi di artroplastica totale di ginocchio. Grazie a specifici algoritmi, questa tecnologia supporta il posizionamento delle protesi, contribuendo a ottimizzare i risultati chirurgici e il recupero dei pazienti. Un passo importante verso l’integrazione tra innovazione tecnologica e pratiche cliniche in ortopedia

Intelligenza artificiale e chirurgia ortopedica: verso un modello ibrido tra uomo e macchina - L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) in medicina non è più fantascienza: algoritmi potenziati da tecnologie come ChatGPT contribuiscono a supportare i professionisti ... adnkronos.com

Chirurgia 4.0: più computer, meno bisturi - Ricostruzioni virtuali degli organi da operare, con la loro realizzazione in 3D prima dell’intervento, e robot addestrati con l’Intelligenza artificiale stanno dando vita a una medicina rivoluzionaria ... panorama.it

SleepFm, l'intelligenza artificiale che legge la lingua del sonno e predice con precisione Parkinson, demenza e tumori - facebook.com facebook

Il Transportation Pulse Report 2026 di #Transporeon mostra come l’intelligenza artificiale stia diventando centrale nei Tms: automazione, pianificazione e modelli human-in-the-loop guidano la trasformazione dei #trasporti #trasporto #merce #strada #IA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.