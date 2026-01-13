L' intelligenza artificiale alla Chirurgia ortopedica dell' Angelo

L'Ortopedia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, sotto la guida del dottor Alberto Ricciardi, ha avviato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la precisione degli interventi di artroplastica totale di ginocchio. Grazie a specifici algoritmi, questa tecnologia supporta il posizionamento delle protesi, contribuendo a ottimizzare i risultati chirurgici e il recupero dei pazienti. Un passo importante verso l’integrazione tra innovazione tecnologica e pratiche cliniche in ortopedia

L'Ortopedia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, guidata da Alberto Ricciardi, ha già eseguito con successo i primi interventi di artroplastica totale di ginocchio utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per il posizionamento della protesi. «Un intervento chirurgico preparato e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

