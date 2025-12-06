Rovello Porro inaugurata struttura per l’autonomia delle persone con disabilità
È stata inaugurata a Rovello Porro la nuova struttura dell’Ex Opera Pia Carcano, completamente riqualificata e destinata ad accogliere persone con disabilità in un innovativo progetto di autonomia e inclusione. Al taglio del nastro, avvenuto venerdì 5 dicembre, erano presenti il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, amministratori regionali e locali, sindaci del territorio e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
