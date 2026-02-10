Orologi di lusso e gioielli rubati | tesoro da 90mila euro scoperto in un appartamento

Questa mattina, i carabinieri hanno trovato in un appartamento tra il Portuense e Marconi un tesoro di gioielli e orologi di lusso rubati. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, portando alla luce un bottino di circa 90mila euro. I pezzi di valore sono stati sequestrati e ora si indaga sui responsabili del furto.

Gioielli e orologi di pregio. Merce questa che è stata trovata in un appartamento di via Giovanni Caselli, tra il Portuense e Marconi. I carabinieri hanno denunciato un 38enne georgiano, già noto alle forze dell'ordine.Secondo quanto appreso, i militari hanno effettuato una perquisizione.🔗 Leggi su Romatoday.it

Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro.

