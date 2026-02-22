Infortunio per | ecco quanto resterà fuori Bayern Monaco

Alphons si infortuna durante l’allenamento, a causa di una rottura muscolare al bicipite femorale della coscia destra. L’incidente costringe il giocatore a fermarsi per diverse settimane, compromettendo le prossime partite del Bayern Monaco. I medici stimano che il recupero richiederà almeno un mese di stop totale. La squadra dovrà ora riorganizzare la strategia senza il suo difensore chiave. La preparazione per le prossime sfide si complica ulteriormente.

Il Bayern Monaco deve affrontare una perdita pesante in chiave tattica: la rottura della fibra muscolare del bicipite femorale della coscia destra di Alphonso Davies. L’episodio è avvenuto durante la sfida vinta 3-2 contro l’Eintracht Francoforte, con l’esterno canadese che si è accasciato al 49° minuto dell’incontro, all’inizio della ripresa, sul prato dell’Allianz Arena. Le valutazioni postuma hanno certificato la diagnosi e chiesto una gestione attenta del recupero. Il intervento sanitario ha confermato una rottura di una fibra muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Il club non ha annunciato una tempistica ufficiale di rientro, ma situazioni simili impongono tipicamente un periodo di stop compreso tra tre e sei settimane, con la necessità di monitorare l’evoluzione del quadro clinico nel breve e medio termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai boxIl portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, si è infortunato durante l’allenamento e ora deve prendersi un periodo di pausa.

