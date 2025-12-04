Cagliari infortunio per Felici | problema al ginocchio le ultime sulle sue condizioni

Cagliari, guaio al ginocchio per Felici: gli esami chiariranno le sue condizioni. Le ultimissime notizie sul rossoblù Mattia Felici ha rimediato una distorsione al ginocchio durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. L’attaccante rossoblù sarà a Roma domani per sottoporsi agli accertamenti specialistici che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

