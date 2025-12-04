Cagliari infortunio per Felici | problema al ginocchio le ultime sulle sue condizioni

Calcionews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, guaio al ginocchio per Felici: gli esami chiariranno le sue condizioni. Le ultimissime notizie sul rossoblù Mattia Felici ha rimediato una distorsione al ginocchio durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. L’attaccante rossoblù sarà a Roma domani per sottoporsi agli accertamenti specialistici che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari infortunio per felici problema al ginocchio le ultime sulle sue condizioni

© Calcionews24.com - Cagliari, infortunio per Felici: problema al ginocchio, le ultime sulle sue condizioni

Leggi anche questi approfondimenti

cagliari infortunio felici problemaCagliari, rottura del crociato per Felici: si opera, lungo stop - Il Cagliari perde a lungo Felici, che ha riportato un grave infortunio contro il Napoli in Coppa Italia: c'è la rottura del crociato. Secondo msn.com

cagliari infortunio felici problemaInfortunio Felici, problema al ginocchio per il giocatore del Cagliari! Le sue condizioni - Infortunio Felici, per il Cagliari di Fabio Pisacane sono arrivate delle brutte notizie sulle condizioni fisiche del gioatore del team sardo. Da cagliarinews24.com

Brutto infortunio per Felici: rottura del crociato. si paventa un lungo stop? - Entrato all’85’ ieri a Napoli in Coppa Italia, si era fermato proprio negli ultimissimi istanti del match. Come scrive calciocasteddu.it

cagliari infortunio felici problemaFLASH | Cagliari, che tegola per Pisacane: c’è rottura del legamento crociato! - Bruttissime notizie per il Cagliari allenato da Fabio Pisacane all'indomani della gara di Coppa Italia giocata ... fantamaster.it scrive

cagliari infortunio felici problemaCagliari, come sta Felici? Una botta presa nel finale della gara del Maradona: le ultime - Mattia Felici, esterno offensivo del Cagliari, nel finale della partita di Napoli ha accusato un problema fisico. Secondo cagliarinews24.com

cagliari infortunio felici problemaCagliari, serata amara per Felici contro il Napoli: si teme la rottura del crociato - Il centrocampista del Cagliari, Mattia Felici, ha vissuto una serata da dimenticare ieri durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Secondo ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Infortunio Felici Problema