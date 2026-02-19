Pavlovic si è infortunato durante la partita tra Milan e Como, a causa di un contrasto violento. L’obiettivo iniziale era capire l’entità del danno, e le prime analisi hanno escluso fratture. Il difensore rossonero ha subito un trauma che richiederà alcune settimane di riposo e cure specifiche. I medici seguiranno attentamente la sua ripresa per evitare complicazioni. La squadra aspetta aggiornamenti sui tempi di ritorno in campo, mentre Pavlovic si prepara per un lungo percorso di recupero.

Pavlovic è uscito all'intervallo di Milan-Como 1-1 dopo avere subito un brutto fallo da parte di Van der Brempt che ha affondato il piede sulla caviglia del serbo. Per Mariani un fallo normale, senza neanche l'estrazione del cartellino giallo. L'intervento invece era pericoloso e diciamo da 'arancione'. Come detto Pavlovic è rimasto negli spogliatoi con Allegri che ha messo in campo Gabbia. Lo stesso allenatore rossonero nel post partita ha dichiarato di come Pavlovic stesse bene, ma arrivano notizie importanti. LEGGI ANCHE: Caso Saelemaekers-Fabregas: gestione arbitrale insufficiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio Milan, nessuna frattura per Pavlovic: dettagli e tempi di recupero | PM NEWS

Milan, infortunio Pavlovic: i risultati degli esami e i tempi di recupero | PM NEWSPavlovic si è infortunato durante la partita tra Milan e Como, a causa di un trauma al ginocchio.

Verso Milan-Lecce: Pavlovic convocato per la sfida di San Siro | PM NewsPavlovic torna disponibile e sarà convocato per la partita tra Milan e Lecce in programma a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.