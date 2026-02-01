Roma Ferguson verso il forfait | Hermoso in pole per Udine

Evan Ferguson rischia di saltare anche la prossima partita a Udine. Il centravanti non si è allenato con il gruppo nemmeno ieri, continuando a sentire il fastidio alla caviglia. Dopo la panchina contro il Milan e l’assenza in Atene, il suo recupero sembra ancora lontano. Intanto, Ferguson resta in dubbio e la sua presenza si deciderà solo all’ultimo momento.

Resta in salita il recupero di Evan Ferguson per la trasferta di Udine. Anche ieri il centravanti non ha lavorato con il gruppo: dopo la panchina col Milan e lo stop ad Atene, il problema alla caviglia accusato contro lo Stoccarda continua a limitarlo. Allenamento ancora a parte anche per Paulo Dybala, Manu Koné, Stephan El Shaarawy e Artem Dovbyk, tutti impegnati nei rispettivi percorsi di recupero. La nota positiva arriva dalla difesa: Mario Hermoso si è allenato ancora in gruppo e si candida a una maglia da titolare. Oggi pomeriggio la Roma tornerà in campo per la rifinitura, che permetterà a Gian Piero Gasperini di sciogliere gli ultimi dubbi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ferguson verso il forfait: Hermoso in pole per Udine Approfondimenti su Roma Ferguson Roma, i convocati per per la Cremonese: Ferguson recuperato, out Hermoso Juventus-Roma, probabili formazioni: dubbio Hermoso, Ferguson in avanti La sfida tra Juventus e Roma si avvicina, con attenzione rivolta alle probabili formazioni e ai dubbi di formazione, tra cui Hermoso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Ferguson Argomenti discussi: Roma, Ferguson ieri a parte: cosa filtra verso il Panathinaikos. Su Rensch, El Aynaoui e El Sha…; Calciomercato Bologna: Dallinga non si muove, Evan Ferguson forse sì; Zaragoza si avvicina, Nkunku più complicato. Verso Udinese-Roma: Ferguson ko; Il Bologna vuole Ferguson ma l'irlandese va verso la permanenza -. Verso Udinese-Roma, di nuovo all’attaccoPer la trasferta di domani Gasperini potrà contare nuovamente su Vaz e Malen Hermoso in gruppo. Allenamento a parte per Ferguson, El Shaarawy, Dovbyk, Dybala e Koné ... ilromanista.eu Panathinaikos-Roma, i convocati di Gasperini: assente Ferguson, c'è AngeliñoIl tecnico ha reso noto l'elenco dei giocatori che prenderanno parte al match di domani: emergenza in attacco, convocato Della Rocca insieme a Dybala e Soulé ... ilromanista.eu Il futuro di Evan Ferguson resta un tema aperto sia in casa Roma che in casa Brighton Alla vigilia della sfida con l’Everton, il tecnico dei Seagulls Fabian Hurzeler ’ - facebook.com facebook Verso #PanathinaikosRoma: #Ferguson ko e #Dybala non è al l meglio, c'è #Pisilli dal 1' #Tsimikas e #Ziolkowski partiranno titolari. #Pellegrini e #Soulé le uniche certezze per l'attacco @Andrea_DiCarlo #ASRoma #EuropaLeague x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.