Roma Ferguson verso il forfait | Hermoso in pole per Udine

Evan Ferguson rischia di saltare anche la prossima partita a Udine. Il centravanti non si è allenato con il gruppo nemmeno ieri, continuando a sentire il fastidio alla caviglia. Dopo la panchina contro il Milan e l’assenza in Atene, il suo recupero sembra ancora lontano. Intanto, Ferguson resta in dubbio e la sua presenza si deciderà solo all’ultimo momento.

Resta in salita il recupero di Evan Ferguson per la trasferta di Udine. Anche ieri il centravanti non ha lavorato con il gruppo: dopo la panchina col Milan e lo stop ad Atene, il problema alla caviglia accusato contro lo Stoccarda continua a limitarlo. Allenamento ancora a parte anche per Paulo Dybala, Manu Koné, Stephan El Shaarawy e Artem Dovbyk, tutti impegnati nei rispettivi percorsi di recupero. La nota positiva arriva dalla difesa: Mario Hermoso si è allenato ancora in gruppo e si candida a una maglia da titolare. Oggi pomeriggio la Roma tornerà in campo per la rifinitura, che permetterà a Gian Piero Gasperini di sciogliere gli ultimi dubbi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

