Hermoso-Folorunsho | il difensore della Roma risponde agli insulti

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Hermoso, difensore della Roma, rompe il silenzio sulla rissa con Folorunsho, centrocampista del Cagliari tifoso laziale. In una dichiarazione, Hermoso smentisce di aver parlato con Folorunsho e commenta l'accaduto, che ha fatto discutere sui social grazie a un video virale. La vicenda ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio e dei tifosi.

“Non ho parlato con lui.Quello che è successo si commenta da solo”. Parla così Mario Hermoso in merito alla rissa shock con Folorunsho centrocampista romano tifoso laziale in forza al Cagliari che ha insultato, con tanto di video diventato virale, la madre del difensore della Roma. Un bruttissimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

hermoso folorunsho difensore romaRoma, Hermoso non dimentica e riaccende la polemica per gli insulti di Folorunsho: attacco alla Lega - Il difensore della Roma Hermoso torna sui pesanti insulti subiti dal centrocampista del Cagliari Folorunsho, graziato prima dall’arbitro e poi dal giudice sportivo, e accusa la Lega ... sport.virgilio.it scrive

hermoso folorunsho difensore romaHermoso e il caso Folorunsho: “Nessun contatto con lui, spetta alla Lega decidere” - Gli insulti di Folorunsho verso Hermoso rimangono inqualificabili, e il labiale è più che chiaro. Da msn.com