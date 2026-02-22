Infiltrazioni in un palazzo del 2023? Non è normale | FdI alza la voce sulla tenuta dell' Orangerie

Un tetto che perde in un edificio del 2023 ha sollevato polemiche a Ravenna. La causa, secondo l’opposizione, riguarda scelte di costruzione poco accurate, mentre il Comune minimizza i danni come normali in una struttura recente. La questione ha attirato l’attenzione di diversi cittadini, preoccupati per la qualità delle nuove opere pubbliche. La vicenda mette in discussione la gestione dei lavori nel centro storico.

Fratelli d'Italia attacca l'assessore Cameliani sulle infiltrazioni: "Dire che è comprensibile dopo due anni è inaccettabile, i cittadini pagano per strutture che funzionino" Tetto che perde in una struttura nuova di zecca? Per il Comune di Ravenna sembrerebbe un fatto "comprensibile", ma per l'opposizione la spiegazione non regge. Al centro del dibattito finisce l'Orangerie, l'edificio terminato nel 2023 e mai entrato realmente in funzione, che presenterebbe già infiltrazioni d'acqua. Le recenti dichiarazioni dell'assessore Massimo Cameliani, che avrebbe minimizzato il problema legandolo ai due anni di inutilizzo, hanno sollevato le critiche del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Comitato Pontestrada alza la voce: "Troppi ritardi sulla via Pisanica"Il Comitato Pontestrada esprime la propria preoccupazione riguardo ai ritardi nell’avanzamento della via Pisanica, evidenziando le criticità emerse nonostante le risorse stanziate con i fondi PNRR.

Mattarella alza la voce, palazzo Chigi abbassa lo sguardo: Putin condanna un giudice italiano e la Meloni resta muta: nascono le "due italie" - RETROSCENANelle recenti tensioni internazionali, si evidenziano due Italie opposte: da un lato, quella che si fa sentire e difende l’onore dello Stato, dall’altro, quella che preferisce mantenere un basso profilo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ANAC, Busìa: Il BIM è uno scudo contro Varianti Costose e Infiltrazioni Criminali; Cremona, incidente sul lavoro in un cantiere. Operaio di 55 anni muore dopo un volo di 10 metri da un'impalcatura; Ancora infiltrazioni in galleria Montebello: opposizioni all'attacco (IL VIDEO); Infiltrazioni criminali nel calcio, De Laurentiis in Commissione Antimafia.

Vicenza, infiltrazioni negli edifici comunali: piove pure dentro Palazzo TrissinoPiove a Palazzo Trissino. Ma anche al comando della Polizia locale in strada Soccorso Soccorsetto. E in altri edifici del vasto patrimonio immobiliare del Comune di Vicenza. Si parla quindi di ... corrieredelveneto.corriere.it

Furto di lavandini nel palazzo vuoto. Infiltrazioni sotto, il negozio chiudeMacchè banda del rame. Ora c’è in azione la banda del rubinetto e del sanitario. È successo recentemente in un palazzo privato, in viale Gramsci, di fronte a Porta Modena. Secondo quanto si è potuto ... ilrestodelcarlino.it

L'impegno si è reso necessario per la messa in sicurezza della copertura della sala ex Albo pretorio, nel Palazzo comunale, a seguito di infiltrazioni causate dalle piogge - facebook.com facebook