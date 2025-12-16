Il Comitato Pontestrada alza la voce | Troppi ritardi sulla via Pisanica
Il Comitato Pontestrada esprime la propria preoccupazione riguardo ai ritardi nell’avanzamento della via Pisanica, evidenziando le criticità emerse nonostante le risorse stanziate con i fondi PNRR. L’associazione ha preso posizione dopo aver analizzato la lista di opere finanziate dal Comune, sottolineando la necessità di un’accelerazione per il completamento dei progetti.
Hanno letto la lista annunciata dal Comune sulle grandi opere finanziate con fondi Pnrr e giunte ormai in dirittura d’arrivo. Una, due, tre volte, ma della variante Pisanica nessuna traccia. Al Comitato di quartiere Pontestrada non è rimasto quindi che tornare all’attacco visto che metà tracciato di via Pisanica, 7-800 metri che vanno dall’Aurelia a via Pozzodonico, devono ancora essere riqualificati dal Comune dopo che la Salt ha già realizzato la parte a mare con tanto di nuovo ponte autostradale e due rotatorie all’incrocio con via Olmi e via Unità d’Italia. "Al Comune – dice il presidente Riccardo Buratti – ricordiamo che i 500mila euro per il progetto della Pisanica li trovò l’allora senatore Masssimo Mallegni nel 2022 e non c’entrano col Pnrr. Lanazione.it
