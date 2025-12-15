Mattarella alza la voce palazzo Chigi abbassa lo sguardo | Putin condanna un giudice italiano e la Meloni resta muta | nascono le due italie - RETROSCENA

Nelle recenti tensioni internazionali, si evidenziano due Italie opposte: da un lato, quella che si fa sentire e difende l’onore dello Stato, dall’altro, quella che preferisce mantenere un basso profilo. La condanna di un giudice italiano da parte di Putin e il silenzio di Meloni rivelano profonde divisioni nel modo in cui il paese si confronta con le questioni internazionali e interne.

C'è un'Italia che parla, e un'altra che tace. C'è un'Italia che difende l'onore dello Stato e un'altra che abbassa lo sguardo. Il caso del giudice italiano della Corte penale internazionale Salvatore Aitala, condannato in contumacia da un tribunale di Mosca per aver firmato il mandato di cattura con.

