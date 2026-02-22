Infermieri | solo 1 a Fermo dal concorso regionale Insufficiente

A Fermo, solo un infermiere ha superato il concorso regionale, a causa di un numero insufficiente di candidati idonei. La carenza di personale sanitario si fa sentire, rendendo difficile coprire tutte le esigenze delle strutture locali. La mancanza di candidati qualificati si riflette nella difficoltà di garantire servizi essenziali ai pazienti. La situazione preoccupa gli operatori, che chiedono interventi immediati per migliorare le opportunità di formazione e assunzione. La questione resta al centro del dibattito locale.

Fermo, 22 febbraio 2026 – Una giornata per ricordare. Il 20 febbraio ricorreva la giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, istituita per ricordare quanto accaduto durante la pandemia da Covid-19, per onorare l'impegno e il sacrificio di chi ha lavorato in prima linea. «Ma oggi, a distanza di pochi anni – denuncia Gianluca De Paolis, segretario del Nursind – sembra che quella memoria si sia affievolita. Le celebrazioni rischiano di restare simboliche se non sono accompagnate da investimenti concreti, stabilizzazioni, programmazione seria del fabbisogno e valorizzazione reale delle professioni sanitarie.

Concorso per infermieri: "Ne assumono 32, ma qui ne arriveranno solo 5"La Regione ha annunciato un concorso per assumere 32 infermieri, ma in provincia di Pesaro arriveranno soltanto 5 assunti.

Infermieri, nel bando regionale solo 6 all'Asp di Reggio mentre parte una petizione per diffidare Di FuriaLa gara per assumere infermieri a Reggio Emilia fa già discutere.

L'infermiere tornato dall'Inghilterra a Bologna: «Continuano a offrirmi 1.500 sterline a settimana, vorrei ritornarci ma la mia famiglia è qui»«Ogni settimana ricevo un’offerta dall’Inghilterra: sono disposti a pagarmi 1.500 sterline a settimana per andare a lavorare nei loro ospedali per le mie competenze». Antonio Torella ha 41 anni. corrieredibologna.corriere.it

Infermieri. La loro carenza è una bomba a orologeria. Oms: in Europa ne mancheranno 1 milione nel 2030. Ecco come invertire la rottaIl primo policy brief dell’Oms/Europa definisce otto azioni prioritarie per garantire una dotazione infermieristica sicura, collegando qualità dell’assistenza, benessere degli operatori e sostenibilit ... quotidianosanita.it

Indennità di pronto soccorso in Emilia-Romagna, Nursind e Nursing Up: “Servono decisioni immediate e coerenti col Ccnl”: Comunicato congiunto dei due sindacati: “Confronto con Regione ancora fermo. Così si rischia di peggiorare la carenza di infermieri”. “ - facebook.com facebook