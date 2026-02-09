Infermieri nel bando regionale solo 6 all' Asp di Reggio mentre parte una petizione per diffidare Di Furia
La gara per assumere infermieri a Reggio Emilia fa già discutere. Nel bando regionale, solo sei posti sono stati assegnati all’Asp locale, lasciando delusi molti professionisti. Intanto, è partita una petizione per chiedere di diffidare il direttore generale Di Furia, che ha annunciato il reclutamento, ma senza soddisfare le aspettative di chi cerca un lavoro stabile.
È durato poco sul territorio metropolitano l'entusiasmo per il nuovo bando di reclutamento lanciato da Azienda Zero per 349 infermieri. Un avviso che intanto è di mobilità, quindi rivolto a chi è già assunto, in questo ruolo professionale, a tempo indeterminato presso aziende ed enti del servizio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Reggio Emilia Infirmerie
Sanità, Di Furia difende l’Asp di Reggio Calabria: "Miglioramenti concreti nonostante le difficoltà"
Di Furia difende l’Asp di Reggio Calabria e assicura che ci sono stati miglioramenti concreti, anche se le difficoltà rimangono.
"Mai più una tragedia come quella di Leo", parte una petizione per installare telecamere negli asili
Ultime notizie su Reggio Emilia Infirmerie
Argomenti discussi: Concorso OSS Puglia Unico Regione: 1000 posti - Come prepararsi e scontro OPI-Policlinico Foggia; Sanità, Occhiuto: ‘La Regione Calabria assume infermieri a tempo indeterminato’. Il bando; Selezione e concorso infermieri in Calabria: 349 posti a tempo indeterminato nelle ASP e AO, 102 a Cosenza – BANDO; Concorso Infermieri Ascoli Piceno per categorie protette.
Regione Calabria, bando per 349 infermieri: posti a tempo pieno e indeterminatoLa Regione Calabria ha pubblicato un bando per il reclutamento di 349 infermieri nelle aziende sanitarie del territorio. L’annuncio è arrivato direttamente dal Presidente della Regione Calabria Robert ... reggiotv.it
Azienda Zero (Regione Calabria): concorso e contestuale mobilità per 349 posti da infermiereAzienda Zero (Regione Calabria) ha indetto un concorso pubblico e contestuale mobilità per la copertura di 349 posti da infermiere. nursetimes.org
https://www.catanzaroinforma.it/sanita-e-salute/2026/02/07/regione-calabria-bando-per-349-nuovi-infermieri-per-le-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-della-regione/402599/ facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.