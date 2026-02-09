Infermieri nel bando regionale solo 6 all' Asp di Reggio mentre parte una petizione per diffidare Di Furia

La gara per assumere infermieri a Reggio Emilia fa già discutere. Nel bando regionale, solo sei posti sono stati assegnati all’Asp locale, lasciando delusi molti professionisti. Intanto, è partita una petizione per chiedere di diffidare il direttore generale Di Furia, che ha annunciato il reclutamento, ma senza soddisfare le aspettative di chi cerca un lavoro stabile.

È durato poco sul territorio metropolitano l'entusiasmo per il nuovo bando di reclutamento lanciato da Azienda Zero per 349 infermieri. Un avviso che intanto è di mobilità, quindi rivolto a chi è già assunto, in questo ruolo professionale, a tempo indeterminato presso aziende ed enti del servizio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Di Furia difende l’Asp di Reggio Calabria e assicura che ci sono stati miglioramenti concreti, anche se le difficoltà rimangono.

