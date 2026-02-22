Infantino e Trump | ok CIO a progetto Gaza stadio da $75M e nuove

Gianni Infantino ha approvato il progetto di Gaza, sostenuto dal CIO, nonostante le critiche sulla sua neutralità. La decisione nasce dopo un incontro tra il presidente FIFA e il Board of Peace di Donald Trump, che ha definito l’iniziativa necessaria per il consolidamento della pace. Un stadio da 75 milioni di dollari dovrebbe favorire il dialogo tra le comunità locali. La questione ora divide gli esperti sul ruolo delle organizzazioni sportive in questioni politiche.

Infantino e il Board of Peace di Trump: il CIO difende la partecipazione del presidente FIFA. La vicenda che ha il presidente della FIFA, Gianni Infantino, coinvolto nel Board of Peace organizzato da Donald Trump a Washington ha generato un acceso dibattito sulla possibilità di conciliare impegni politici con il ruolo di membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). L'analisi condotta internamente dal CIO ha tuttavia stabilito che la partecipazione di Infantino non ha violato le norme di neutralità politica previste dalla Carta Olimpica, aprendo un nuovo capitolo nella complessa relazione tra sport, politica e diplomazia internazionale.