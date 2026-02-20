Gianni Infantino fa l’americano | dai sospetti sui mondiali Usa allo stadio di Gaza l’imperatore del calcio stregato da Trump

Gianni Infantino si trova al centro di polemiche dopo aver visitato gli Stati Uniti e Gaza, suscitando sospetti sulle sue intenzioni. L’interesse del presidente della FIFA per il calcio come strumento di dialogo si scontra con le critiche sulla sua neutralità. Durante il suo viaggio, ha incontrato leader locali e partecipato ad eventi sportivi, cercando di promuovere lo sport come ponte tra culture diverse. La sua presenza ha acceso il dibattito sulla reale funzione dello sport in politica.

Roma – Più che un Board of Peace, un’accozzaglia di interessi privati dove non poteva mancare qualcosa che, in linea teorica, unisce tutti: lo sport. In grazia di questo nobile fondamento, il monarca del calcio mondiale, Gianni Infantino, ha annunciato la sua presenza nel Board of Peace per Gaza, con un investimento da 65 milioni di dollari in totale, 50 per lo stadio da 25mila persone e altri 15milioni per la Fifa Academy. A questi vanno aggiunti altri 50 campi da calco per un totale di 2,5 milioni di dollari. L’obiettivo è ambizioso e onorevole: dare vita a progetti infrastrutturali calcistici per ricostruire la comunità della Striscia anche attraverso il calcio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gianni Infantino fa l’americano: dai sospetti sui mondiali Usa allo stadio di Gaza, l’imperatore del calcio stregato da Trump Leggi anche: Ma che ci fa Gianni Infantino al Board of Peace per Gaza? La scenetta (criticata) con il cappellino USA – Il video Leggi anche: Usa, la Corte Suprema si pronuncerà sui limiti allo ius soli imposti da Trump Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Board of Peace, anche il presidente Fifa Gianni Infantino presente alla prima riunione; Ma che ci fa Gianni Infantino al Board of Peace per Gaza? La scenetta (criticata) con il cappellino USA - Il video; Anche Infantino all’inaugurazione del Board of Peace: inquadrato sorridente con un cappello rosso USA; Infantino nel Board of Peace di Trump, che c'entra la Fifa? L'annuncio. Ma che ci fa Gianni Infantino al Board of Peace per Gaza? La scenetta (criticata) con il cappellino USA – Il videoPer alcuni la presenza del numero uno della Fifa non sarebbe una sorpresa. Il 55enne svizzero è la chiave per tenere buoni rapporti con l'Arabia Saudita. L'amicizia col tycoon è di lungo corso L'artic ... msn.com Infantino nel Board of Peace. L’imbarazzo del Cio: Non ne sapevamo nullaIl presidente della Fifa è nell’organismo voluto da Trump per gestire pacificazione e ricostruzione di Gaza. Il Comitato olimpico internazionale: C’è una carta che stabilisce come si devono comportar ... msn.com L’immagine del presidente della FIFA Gianni Infantino con un cappello MAGA non è una leggerezza: è un gesto politico. Ed è grave. La FIFA rappresenta miliardi di persone, federazioni di ogni continente, culture e sensibilità diverse. Dovrebbe essere un’istitu - facebook.com facebook Gianni Infantino presidente della Fifa partecipa (a quale titolo) al Board of Peace Alla vigilia dei mondiali ospitati dalla dittatura del Qatar aveva detto: astenetevi dalla politica, pensate al calcio, no lezioni morali Beh é stato coerente x.com