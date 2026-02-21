Infantino e Trump | il CIO indaga 75mln per Gaza e un gesto

Gianni Infantino si trova al centro di un’indagine del CIO dopo aver partecipato a un meeting promosso da Donald Trump. La presenza del presidente FIFA ha attirato l’attenzione, soprattutto perché il confronto si è svolto in un momento di tensioni politiche e umanitarie. Nel frattempo, sono stati annunciati 75 milioni di dollari per aiutare Gaza, un gesto che ha fatto discutere. La situazione continua a suscitare domande sulla sua reale influenza e sui possibili risvolti futuri.

Infantino nel vortice politico: il CIO indaga sul ruolo del presidente FIFA con Trump. L'inatteso coinvolgimento del presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel Board of Peace promosso dall'ex presidente statunitense Donald Trump ha sollevato interrogativi e innescato un'indagine interna al Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La vicenda, giunta alla ribalta grazie a segnalazioni giornalistiche, ha portato la presidente del CIO, Kirsty Coventry, a promettere un esame approfondito della posizione di Infantino, membro del CIO, alla luce della Carta Olimpica e dei suoi principi di neutralità politica.