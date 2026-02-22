Incidente tra due auto uomo e donna in gravi condizioni | soccorsi sul posto

Un incidente tra due auto ha provocato gravi ferite a un uomo e a una donna, dopo che le vetture si sono scontrate in via Marina a Porto Garibaldi. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha portato a un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le vittime in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano ricostruiti i dettagli dell’incidente.

Ancora un grave incidente sulle strade del Ferrarese. E’ quanto è accaduto nella serata di sabato 21, intorno alle 22, in via Marina, a Porto Garibaldi. Secondo quanto si apprende, a scontrarsi sono state due automobili: entrambi i conducenti, un uomo e una donna – originari di Comacchio – sono rimasti feriti in maniera seria. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi hanno preso in cura le persone coinvolte nel sinistro, trasportandole al pronto soccorso dell’ospedale. Ai pompieri è toccato il compito di lavorare sui mezzi, mentre i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Violento incidente tra auto, strada chiusa: due persone ferite, soccorsi sul postoL’incidente tra due auto ha provocato due feriti e ha portato alla chiusura temporanea di via Comacchio.

