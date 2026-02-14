Incidente tra più auto sulla Cassino-Sora | soccorsi sul posto

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla superstrada Cassino-Sora, all’altezza di Sant’Elia Fiumerapido, causando traffico rallentato e interventi di soccorso. Secondo le prime testimonianze, almeno tre automobili sono rimaste coinvolte nello scontro e una di esse è finita in un burrone appena fuori dalla strada. I vigili del fuoco e le ambulanze sono già sul posto per aiutare i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Grave incidente sulla superstrada Cassino-Sora, all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido. Diverse le macchine coinvolte, una delle quali sarebbe finita in un burrone poco lontano dalla carreggiata. Sul posto i soccorsi. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente e le conseguenze. Probabilmente lo scontro a causa della fitta pioggia che sta cadendo sulla zona da questa mattina. Seguono aggiornamenti. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tragedia ad Anagni, il fai-da-te finisce nel dramma. Ecco come è morto Massimo Salate Santone .🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Incidente mortale. Lo schianto tra auto, tir e furgone. Tutto bloccato, soccorsi sul posto Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso. Grave incidente stradale, auto accartocciate: soccorsi sul posto Nelle prime ore della sera, si è verificato un grave incidente stradale con due auto coinvolte, risultate gravemente danneggiate. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Schianto fra tre auto a Spoltore, diversi feriti: anziano estratto dalle lamiere; Incidente stradale tra due auto: 86enne in ospedale; Incidente stradale, tamponamento tra automobili: donna trasportata in ambulanza per accertamenti; Maxi tamponamento tra sei auto sulla Statale 36: lunghe code verso Milano. Schianto nella notte tra quattro auto e uno scooterIntorno alle due di notte di sabato 14 febbraio 2026, c'è stato un incidente in piazza Palermo, allo sbocco della galleria Mameli in direzione centro. Cinque i veicoli coinvolti: quattro automobili, ... genovatoday.it Frontale tra due auto alle porte di Asti: due morti e due feriti graviLa collisione è avvenuta sulla statale per Villafranca, davanti al grande distributore che si trova prima del casello Asti Ovest ... lanuovaprovincia.it JUNIORES NAZIONALE 2025/2026 I risultati e la classifica del girone dopo il turno odierno : FLAMINIA SORA 2-0 ALBALONGA MONTESPACCATO 2-2 CASSINO ANZIO 0-1 OSTIA M. UNIPOM facebook