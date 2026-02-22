Incidente tra auto e treno ad Abbiategrasso | nessun ferito 300 passeggeri bloccati

Un incidente tra auto e treno ha provocato il blocco di circa 300 passeggeri ad Abbiategrasso, quando un’auto è stata investita da un treno regionale alla stazione di via Maggi. La collisione si è verificata durante il passaggio a livello e nessuno si è ferito, ma il traffico ferroviario è stato interrotto per alcune ore. La polizia ha accertato le cause dell’incidente e si sta occupando delle verifiche sul veicolo coinvolto.

