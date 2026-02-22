Incidente ad Abbiategrasso | treno e auto in collisione 300

Un incidente ad Abbiategrasso ha coinvolto un treno e un’auto al passaggio a livello di via Carlo Maria Maggi. La collisione si è verificata domenica 22 febbraio 2026, quando il treno della linea Mortara-Rogoredo ha travolto un'auto che stava passando. A bordo del treno ci sono circa 300 passeggeri, molti dei quali sono stati fatti scendere in fretta. La dinamica dell’incidente ha sorpreso i residenti della zona. Ora si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente sfiora la tragedia ad Abbiategrasso: treno e auto in collisione al passaggio a livello. Nel pomeriggio di domenica 22 febbraio 2026, un treno della linea Mortara-Rogoredo, con circa 300 passeggeri a bordo, ha colpito un’auto al passaggio a livello di via Carlo Maria Maggi ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. L’incidente, avvenuto intorno alle 17, ha coinvolto due anziani di 76 e 77 anni, ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. La linea ferroviaria è stata bloccata, costringendo i passeggeri a scendere e raggiungere la stazione di Abbiategrasso a piedi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con ipotesi che vanno da una manovra azzardata a un malfunzionamento delle sbarre del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

