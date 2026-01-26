Spaventoso incidente sulla Provinciale | tir sbanda e si ribalta nella scarpata

Nella mattinata di oggi, lungo la Strada Provinciale 24 nel territorio di Isorella, un tir ha perso il controllo e si è ribaltato in una scarpata. Nonostante l’impatto violento, il bilancio è stato contenuto e non si registrano feriti gravi. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità per la gestione della situazione e la messa in sicurezza della strada.

L'incidente si è verificato intorno alle 8.20, non lontano dall'incrocio con via Europa Unita, in una fascia oraria caratterizzata dal traffico sostenuto dei pendolari. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante ha improvvisamente sbandato uscendo dalla carreggiata, finendo nella scarpata laterale e ribaltandosi su un fianco. La dinamica è apparsa da subito particolarmente impressionante. Il tir ha percorso diversi metri fuori strada prima di fermarsi, danneggiandosi gravemente.

