Paura sulla provinciale Arosio–Canzo auto fuori strada si ribalta nella scarpata | due giovani feriti

Quicomo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande spavento ieri sera lungo la provinciale SP40, la ArosioCanzo, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi nella scarpata a bordo carreggiata, tra gli alberi e la vegetazione. L’allarme è scattato intorno alle 21.14 all’altezza di via Monte Grappa: sul posto sono intervenute le squadre. 🔗 Leggi su Quicomo.it

