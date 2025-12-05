Paura sulla provinciale Arosio–Canzo auto fuori strada si ribalta nella scarpata | due giovani feriti
Grande spavento ieri sera lungo la provinciale SP40, la Arosio–Canzo, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi nella scarpata a bordo carreggiata, tra gli alberi e la vegetazione. L’allarme è scattato intorno alle 21.14 all’altezza di via Monte Grappa: sul posto sono intervenute le squadre. 🔗 Leggi su Quicomo.it
