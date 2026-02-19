Incidente sul raccordo anulare | scontro auto-scooter morto un uomo

Un incidente mortale si è verificato sul Grande raccordo anulare di Roma, causando la morte di un uomo. La collisione, avvenuta tra un’auto e uno scooter, si è verificata questa mattina in direzione Nord. Secondo le prime testimonianze, l’uomo a bordo dello scooter avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrato con il veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale sul Grande raccordo anulare di Roma. Nel sinistro, che ha coinvolto un'auto e uno scooter, è deceduto un uomo. La tragedia è avvenuta in carreggiata esterna, altezza dello svincolo Ostiense. L'incidente con esito mortale è avvenuto intorno alle 7:00 del 19 febbraio all'altezza del chilometro 58,900, in orario di punta. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con traffico rallentato e deviato sulla sola corsia di emergenza. Code a partire da Boccea in carreggiata interna e tra Casilina e Ostiense in esterna. Sul posto presenti il personale Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomoUn grave incidente ha sconvolto il raccordo anulare di Roma, dove un'auto e una moto si sono scontrate.

Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tilt

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.