Incidente con 3 coinvolti sul Lungolario Piave soccorsi in azione

Venerdì pomeriggio si è verificato un incidente sul Lungolario Piave che ha coinvolto tre persone. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma i dettagli sull’accaduto sono ancora pochi. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente, che resta sotto osservazione.

Incidente stradale venerdì pomeriggio con tre persone coinvolte sul lungolario Piave. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono intervenuti in codice giallo (media gravità) intorno alle 15.30 a poca distanza dal confine con Abbadia e in zona Orsa, per prestare aiuto a un ragazzino di 16 anni e a due donne di 48 e 61 anni. In azione insieme a due ambulanze anche vigili del fuoco, polizia di stato e auto medica. Dopo le prime cure portate sul posto l'intervento è proseguito con il trasferimento di due pazienti all'ospedale Manzoni.

