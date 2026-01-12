Tre studentesse quindicenni investite al rientro da scuola a Pistoia | due trasportate in ospedale con traumi

Tre studentesse quindicenni sono state coinvolte in un incidente stradale a Pistoia mentre rientravano da scuola. Due di loro sono state trasportate in ospedale a causa di traumi, mentre una ha riportato ferite lievi. L'incidente si è verificato intorno alle 13, e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'accaduto.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.