Incidente al Villaggio Mosè | scontro quasi frontale fra due auto due feriti in ospedale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro fronto-laterale fra due auto lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Entrambi i conducenti sono rimasti seriamente feriti, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Al momento, sono in corso di trasferimento - con le ambulanze del 118 - verso il pronto soccorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

incidente al villaggio mos232 scontro quasi frontale fra due auto due feriti in ospedale

© Agrigentonotizie.it - Incidente al Villaggio Mosè: scontro quasi frontale fra due auto, due feriti in ospedale

Leggi anche: Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

Leggi anche: Incidente a Balangero: scontro frontale fra due auto, un ferito in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scontro sulla Statale a Marina di Altidona, un'auto vola di sotto e finisce nel villaggio Riva Verde: donna estratta dalle lamiere, è grave - Scontro sulla Statale 16 tra due auto, una vola di sotto e finisce in un'area del Villaggio Riva Verde: dentro una donna che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo con la macchina ... corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.