Scontro fronto-laterale fra due auto lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Entrambi i conducenti sono rimasti seriamente feriti, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Al momento, sono in corso di trasferimento - con le ambulanze del 118 - verso il pronto soccorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Incidente al Villaggio Mosè: scontro quasi frontale fra due auto, due feriti in ospedale

Leggi anche: Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

Leggi anche: Incidente a Balangero: scontro frontale fra due auto, un ferito in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scontro sulla Statale a Marina di Altidona, un'auto vola di sotto e finisce nel villaggio Riva Verde: donna estratta dalle lamiere, è grave - Scontro sulla Statale 16 tra due auto, una vola di sotto e finisce in un'area del Villaggio Riva Verde: dentro una donna che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo con la macchina ... corriereadriatico.it

MESSINA | L'82enne vittima di un incidente stradale ieri mattina viveva nel borgo marinaro. Un anno fa invece la scomparsa del marito e nella chiesa del villaggio faceva celebrare una messa ogni mese - facebook.com facebook