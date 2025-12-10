Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Banchette | auto si ribalta in carreggiata conducente trasportato in ospedale
Un incidente si è verificato nella serata di ieri sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco a Banchette, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata in carreggiata. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L'episodio ha causato disagi alla viabilità e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
Un incidente si è verificato nella prima serata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione del capoluogo piemontese. Un'auto si è improvvisamente ribaltata in carreggiata un chilometro prima dello svincolo di Ivrea, ancora sul territorio comunale di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
