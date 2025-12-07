Incidente a Pastena | auto sbanda e finisce contro i dissuasori sul marciapiede

Brutto incidente in via Posidonia, nella notte: un'auto, forse a causa dell'alta velocità, è sbandata finendo contro i dissuasori in cemento sul marciapiede. Fortunatamente nessun ferito, ma si rinnova l'appello dei residenti affinchè vengano incentivati i controlli serali e notturni per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

