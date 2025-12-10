Ustica l’altra inchiesta Risarcimenti spariti? Assolti tutti i manager

L'articolo approfondisce la vicenda delle richieste di risarcimento legate alla strage di Ustica, evidenziando l’esito delle recenti indagini che hanno assolto i manager coinvolti, smentendo accuse di appropriazione indebita. Un focus sulle implicazioni legali e sulle conseguenze per le parti interessate, con un'analisi delle questioni ancora aperte.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Nessuna appropriazione indebita. Nelle tasche dei manager non era finito nemmeno un euro. Jacopo Di Stefano, azionista di maggioranza indiretto di Aerolinee Itavia Spa, è stato infatti prosciolto "perché il fatto non sussiste" nel procedimento che lo vedeva coinvolto assieme a Marco Scorzoni e Nicola Ancarani (oltre ad alcune società del gruppo), anch'essi completamente scagionati. L'indagine della procura di Milano. L'indagine della Procura di Milano, culminata con un maxi-sequestro avvenuto a maggio 2024, ipotizzava reati gravissimi, come riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it