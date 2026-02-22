Incendio sulla Red Bull RB7 durante esibizione a San Francisco Tsunoda illeso

Un incendio ha coinvolto la Red Bull RB7 durante un’esibizione a San Francisco, causato da un guasto al sistema di alimentazione del motore. Yuki Tsunoda partecipava a una dimostrazione pubblica e risultava illeso, mentre i vigili del fuoco intervenivano rapidamente per spegnere le fiamme. La vettura ha subito danni significativi, ma nessuno si è infortunato. La prova si è conclusa con la vettura distrutta e i presenti osservavano in silenzio.

© Mondosport24.com - Incendio sulla Red Bull RB7 durante esibizione a San Francisco, Tsunoda illeso

Nel weekend, Yuki Tsunoda è tornato al volante di una vettura di Formula 1 per un’esibizione pubblica a San Francisco, offrendo una prova di abilità su una monoposto storica legata al successo di Red Bull Racing. L’evento ha richiamato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mostrando una vettura simbolo della storia recente del campionato. La dimostrazione ha previsto manovre rapide e una serie di accelerazioni che hanno enfatizzato la competitività del periodo sportivo, con una conclusione spettacolare caratterizzata da una serie di donuts eseguiti dall’auto al termine della prova. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: Hadjar al fianco di Verstappen come nuovo pilota della Red Bull: che fine farà Yuki Tsunoda Leggi anche: Formula 1, la Red Bull fa fuori anche Tsunoda: il prossimo anno sarà Hadjar ad affiancare Verstappen Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: F1: Test in Bahrain, giorno 2 (mattina): la Ferrari fa una bella figura, una mattina disastrosa per Red Bull e Mercedes; L’erede dell’Audi RS 4 pesa 2370 chili. A secco!; Paura a Polignano, si tuffa da 27 metri e perde conoscenza in acqua: grave atleta russo al Red Bull Cliff Diving. #F1 | Red Bull: la RB22 è un fiorire di piccole idee di micro-aerodinamica x.com Questo weekend Yuki Tsunoda era in azione a San Francisco per uno Showrun organizzato da Red Bull. Tanto spettacolo ma interrotto dai problemi tecnici della RB7, il cui retrotreno ha preso letteralmente fuoco. Video di javier89martinez #MemasGP #RedB - facebook.com facebook