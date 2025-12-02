Hadjar al fianco di Verstappen come nuovo pilota della Red Bull | che fine farà Yuki Tsunoda

Isack Hadjar è il nuovo pilota della Red Bull in Formula 1 a partire dal 2026. Sarà il 21enne francese il compagno di team di Max Verstappen. Hadjar prenderà il posto di Tsunoda che resta in Red Bull ma con un nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sergio Perez è pronto a tornare in Formula 1 nel 2026 con Cadillac, al fianco di Valtteri Bottas. Dopo l’addio alla Red Bull e un anno di pausa, Checo definisce questo periodo “uno scenario da sogno”: uno stop che gli ha permesso di ritrovare energie e m - facebook.com Vai su Facebook

