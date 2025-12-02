Formula 1 la Red Bull fa fuori anche Tsunoda | il prossimo anno sarà Hadjar ad affiancare Verstappen

Fuori Yuki Tsunoda, dentro Isack Hadjar. Sarà lui ad affiancare Max Verstappen su Red Bull nella prossima stagione di Formula 1. A comunicarlo è stato lo stesso team. Hadjar, che ha compiuto 21 anni a settembre, ha ben figurato nella sua prima stagione in Formula 1 con la Racing Bulls, con cui ha anche ottenuto un terzo posto nel Gran Premio d’Olanda. L’arrivo di Hadjar presuppone così l’addio di Yuki Tsunoda, che fa parte della famiglia Red Bull dal 2019, con cui ha corso oltre cento gare. Tsunoda rimarrà con il ruolo di Test e Reserve Driver Red Bull per il 2026. “Yuki corre con i colori Red Bull da sette anni e ho avuto il piacere di lavorare con lui in entrambi i team Red Bull. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, la Red Bull fa fuori anche Tsunoda: il prossimo anno sarà Hadjar ad affiancare Verstappen

