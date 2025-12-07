Incendio in centro a Milano lavanderia devastata dalle fiamme
Le fiamme e il fumo, poi l’intervento dei pompieri. Una lavanderia di via Fontana a Milano (zona piazza Cinque Giornate) è stata interessata da un incendio nella serata di sabato 6 dicembre. Per il momento non sono chiare le cause del rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
